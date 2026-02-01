МИД РФ заявил о необходимости ограничить военный потенциал Украины

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Военный потенциал Украины необходимо ограничить в рамках мирного соглашения. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

"С учетом всех анонсированных планов ускоренного приема Украины в милитаризирующийся стремительно Евросоюз, особое значение имеет ограничение военного потенциала самой Украины", – отметил дипломат, которого цитирует РИА Новости.

Ранее Грушко заявлял, что лучшей гарантией безопасности для Украины станет наличие твердой гарантии безопасности для России. Москва должна понимать, что территория Украины не будет использоваться в качестве плацдарма для создания угроз в сторону РФ.

Урегулирование конфликта на Украине все ближе и ближе, считает постпред США при НАТО Мэтью Уитакер. Он указал, что в рамках переговоров сторонам осталось решить только территориальный вопрос. При этом на обсуждениях уже удалось договориться о "гарантиях безопасности и экономических выгодах" Киева.