Поезда Казанского направления МЖД задерживаются по техническим причинам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Поезда Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются в пути по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

Уточняется, что днем из-за непогоды составы останавливались на станциях Быково и 88 километр, из-за чего в вечерний час пик был нарушен график движения поездов в сторону области. Специалисты принимают все необходимые меры для сокращении времени опоздания электричек.

Ранее сообщалось, что после ввода в эксплуатацию первой линии высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в 2028 году организация движения дневных составов "Сапсан" и "Аврора" между Москвой и Санкт-Петербургом будет изменена.

В частности, поезда курсировать по своим маршрутам, но часть составов будет перераспределена на более загруженные направления. Их количество может быть увеличено на ветках до Казани.

