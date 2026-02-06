06 февраля, 20:04Политика
Песков опроверг проведение следующего раунда переговоров по Украине в США
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Проведение нового раунда переговоров между РФ, США и Украиной по урегулированию конфликта не планируется проводить в Соединенных Штатах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Не думаю, об этом речи не шло", – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, возможно ли проведение раунда переговоров на американской территории.
Пока нет и точной даты следующей встречи по урегулированию, но новый раунд переговоров состоится уже скоро, добавил пресс-секретарь президента.
О том, что дальнейшие переговоры могут быть проведены в Штатах, ранее высказывался президент Украины Владимир Зеленский.
Песков по итогам уже прошедших встреч заявлял, что переговоры в Абу-Даби представляются конструктивным и трудным процессом.
При этом спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф указывал, что второй раунд переговоров, который прошел в Абу-Даби 4–5 февраля, был сосредоточен на создании условий для прочного мира. Он также подчеркивал, что стороны продолжат консультации уже в ближайшие недели.