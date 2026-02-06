Форма поиска по сайту

06 февраля, 20:04

Политика

Песков опроверг проведение следующего раунда переговоров по Украине в США

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Проведение нового раунда переговоров между РФ, США и Украиной по урегулированию конфликта не планируется проводить в Соединенных Штатах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не думаю, об этом речи не шло", – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, возможно ли проведение раунда переговоров на американской территории.

Пока нет и точной даты следующей встречи по урегулированию, но новый раунд переговоров состоится уже скоро, добавил пресс-секретарь президента.

О том, что дальнейшие переговоры могут быть проведены в Штатах, ранее высказывался президент Украины Владимир Зеленский.

Песков по итогам уже прошедших встреч заявлял, что переговоры в Абу-Даби представляются конструктивным и трудным процессом.

При этом спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф указывал, что второй раунд переговоров, который прошел в Абу-Даби 4–5 февраля, был сосредоточен на создании условий для прочного мира. Он также подчеркивал, что стороны продолжат консультации уже в ближайшие недели.

