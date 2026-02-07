Форма поиска по сайту

Новости

Политика
Reuters: Вашингтон и Киев обсуждают проведение на Украине в мае выборов и референдума

Вашингтон и Киев обсуждают проведение на Украине в мае выборов и референдума – СМИ

Фото: depositphotos/erik3804

Администрация США и украинское правительство ведут переговоры о возможной организации на Украине всеобщих выборов одновременно с референдумом по потенциальным договоренностям о прекращении конфликта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что любые достигнутые в ходе переговоров соглашения о мирном урегулировании будут вынесены на всенародное голосование. Предполагается, что референдум может быть проведен в один день с внеочередными всеобщими выборами на Украине.

Как уточняет агентство, данная инициатива обсуждалась в том числе во время встреч в Абу-Даби. С американской стороны в диалоге участвовали спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и бывший старший советник Джаред Кушнер. Они якобы заявили украинским представителям, что выборы целесообразно провести в ближайшее время.

В Абу-Даби 4 и 5 февраля во второй раз прошли трехсторонние переговоры между представителями России, Украины и США. Главным результатом встречи стало соглашение об обмене военнопленными по формуле "157 на 157".

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности проведения следующего раунда переговоров уже в США. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию. По его словам, в данный момент нет и точной даты следующей встречи по урегулированию.

