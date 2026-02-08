Силы ПВО ликвидировали 22 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 22 украинских БПЛА над регионами России в ночь на воскресенье, 8 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, 11 дронов было уничтожено над Брянской областью, 6 – над акваторией Черного моря, 4 – в небе над Калужской областью и один – над территорией Курской области.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 10 украинских дронов над регионами России в субботу, 7 февраля.

Атака продолжалась с 14:00 до 20:00 по московскому времени. При этом 5 беспилотников было уничтожено над Белгородской областью и еще 5 дронов над Брянской областью.