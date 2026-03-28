155 украинских БПЛА сбиты над регионами РФ за ночь

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали в ночь на 28 марта 155 украинских дронов над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В частности, БПЛА были нейтрализованы над Брянской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Калужской, Тверской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Тульской, Ярославской и Новгородской областями, а также над Крымом и территорией Московского региона.

Ранее мирная жительница погибла в результате атаки украинских дронов-камикадзе по селу Зерново в Брянской области. Глава региона Александр Богомаз выразил соболезнования родным погибшей. Он пообещал оказать семье всю необходимую поддержку и материальную помощь.

До этого украинский FPV-дрон ударил по автомобилю в селе Белянка в Белгородской области. В результате ранения получила мирная жительница, ее доставили в местную больницу.

