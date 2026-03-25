Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
25 марта, 09:05

Происшествия

Несколько домов повреждены в Кронштадте из-за атаки БПЛА

Фото: 123RF.com/wierzchu

Остекление нескольких жилых домов и автомобилей повреждено в результате атаки беспилотников на Кронштадт. Об этом на своей странице в MAX сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Он рассказал, что атаку дронов отразили системы противовоздушной обороны (ПВО). Никто не пострадал.

Губернатор добавил, что для жителей будет организован пункт горячего питания.

Помимо этого, в ночь на 25 марта вражеские беспилотники атаковали Ленинградскую область. Всего силы ПВО ликвидировали 56 дронов. В области ввели опасность БПЛА, которая может приводить к снижению скорости мобильного интернета.

Также в петербургском аэропорту Пулково временно ограничили прием и отправку самолетов. Запреты, по информации Росавиации, повлияли и на доступность воздушного пространства для рейсов в Калининград и обратно.

происшествиярегионы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика