Несколько домов повреждены в Кронштадте из-за атаки БПЛА

Остекление нескольких жилых домов и автомобилей повреждено в результате атаки беспилотников на Кронштадт. Об этом на своей странице в MAX сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Он рассказал, что атаку дронов отразили системы противовоздушной обороны (ПВО). Никто не пострадал.

Губернатор добавил, что для жителей будет организован пункт горячего питания.

Помимо этого, в ночь на 25 марта вражеские беспилотники атаковали Ленинградскую область. Всего силы ПВО ликвидировали 56 дронов. В области ввели опасность БПЛА, которая может приводить к снижению скорости мобильного интернета.

Также в петербургском аэропорту Пулково временно ограничили прием и отправку самолетов. Запреты, по информации Росавиации, повлияли и на доступность воздушного пространства для рейсов в Калининград и обратно.

