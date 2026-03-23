Пожар вспыхнул в порту Приморска после атаки БПЛА

Система ПВО уничтожила уже 35 беспилотников над территорией Ленинградской области. В порту Приморска была повреждена емкость с топливом, в результате чего возникло возгорание, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

На место ЧП прибыли пожарные подразделения, которые принялись тушить огонь. Персонал порта был эвакуирован. Одновременно с этим ПВО продолжает отражать воздушную атаку.

Ранее сообщалось об уничтожении вражеских беспилотников над территорией Гатчинского района Ленобласти. После падения одного из БПЛА ударная волна повредила остекление в трех квартирах в деревне Изора.

В Белгородской области сотрудники Росгвардии сорвали попытку атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по месту встречи губернатора Вячеслава Гладкова с жителями села Смородино.