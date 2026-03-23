ПВО сбила 11 беспилотников в Ленинградской области

Средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над территорией Гатчинского района Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

После падения одного из БПЛА ударная волна повредила остекление в трех квартирах в деревне Изора. Также произошло возгорание сухой травы, которое уже потушили.

Предварительно, в результате воздушной атаки никто из местных жителей не пострадал. В Ленобласти продолжает действовать режим опасности БПЛА, возможно понижение скорости мобильного интернета.

На фоне атаки в петербургском аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее мужчина и женщина были ранены в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Рыльск в Курской области. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь.

Еще два человека пострадали в результате атаки вражеских беспилотников в Саратове. Пострадавшие обратились за медицинской помощью. Кроме того, в городе были повреждены несколько жилых домов.