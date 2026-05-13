Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:28

Происшествия
Главная / Новости /

ТАСС: суд заочно арестовал обвиняемого в атаках на объекты в Туапсе командира ВСУ

Суд заочно арестовал обвиняемого в атаках на объекты в Туапсе командира ВСУ – СМИ

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте командира Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Владимировича Щепцова (внесен на территории РФ в список террористов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Щепцов обвиняется в совершении атаки на гражданскую морскую инфраструктуру в акватории Черного моря в городе Туапсе.

48-летний военнослужащий объявлен в федеральный и международный розыск в рамках дела о терактах. В России ему грозит пожизненное лишение свободы.

Также, согласно решению суда, срок ареста Щепцова на 2 месяца будет исчисляться не с момента вынесения вердикта, а с даты задержания обвиняемого на территории РФ или его экстрадиции.

Дроны ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на 28 апреля. Упавшие на территорию нефтекомплекса в Туапсе фрагменты БПЛА привели к пожару, который перекинулся на двухэтажный дом и поспособствовал выбросу нефтепродуктов из резервуара.

В связи с этим в Туапсинском районе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Жителей домов, расположенных у очага возгорания, эвакуировали.

Основной очаг пожара локализовали утром 29 апреля, а полностью потушили 30 апреля.

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Главное

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика