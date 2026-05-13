02:39
Пожар на Вернисажной улице локализован на площади 3 тысячи квадратных метров
Фото: MAX/"МЧС Москвы"
Пожар на Вернисажной улице в Москве локализован на площади 3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.
"Пожар на востоке Москвы локализован", – подчеркнули в ведомстве.
Крупный пожар возник в производственном здании на улице Вернисажная вечером во вторник, 13 мая. Огонь вспыхнул на площади 200 квадратных метров, однако вскоре пламя распространилось до 3 тысяч "квадратов".
В ходе тушения произошло обрушение кровли на площади 2,5 тысячи квадратных метров.
К ликвидации пожара привлекли пожарный поезд. Всего на месте ЧП задействованы свыше 140 пожарных и 40 единиц техники, включая 10 подъемных механизмов.
Для оценки обстановки используется воздушная разведка с применением беспилотных авиационных систем. Данные о пострадавших не поступали.