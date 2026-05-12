В Госдуме предложили ввести на маркетплейсах двухфакторную проверку возраста

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев призвал ввести на маркетплейсах двухфакторную проверку возраста покупателей при заказе товаров с пометкой "18+". Его слова передает РИА Новости.

По словам парламентария, правила торговли обязывают такие площадки ставить возрастные отметки на ряд товаров, а на пунктах выдачи проверять паспорт. Однако, по данным общественных организаций и жалобам родителей, проверки часто являются формальными. Депутат подчеркнул, что курьеры отдают заказ, не проверяя возраст.

В связи с этим он предложил ввести двухфакторную проверку возраста, ужесточив контроль на пунктах выдачи и обязав сотрудников ПВЗ проверять паспорта. Более того, Свищев потребовал, чтобы маркетплейсы каждый месяц отчитывались перед Роспотребнадзором о числе отклоненных заказов от несовершеннолетних.

"Технически любая площадка может настроить систему так, чтобы без подтвержденного возраста заказ просто не уходил в сборку. Но это снижает продажи, и бизнес предпочитает закрывать глаза. Пока глаза закрыты, дети получают опасные "игрушки". А расплачиваются потом своим здоровьем и чужими судьбами", – добавил он.

Ранее вице-премьер России Александр Новак объяснил, что регулирование маркетплейсов необходимо для недопущения монополизации рынка и защиты прав покупателей. Он указал, что такие площадки важны не только для покупателей, но и для государства, так как они дают небольшим предприятиям из разных регионов страны возможность выйти на всероссийский рынок.

