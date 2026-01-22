Форма поиска по сайту

22 января, 19:41

Экономика

Реестр маркетплейсов появится в России

Фото: depositphotos/dedivan1923

В России идет работа над реестром маркетплейсов, который будет вести Минэкономразвития. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

"Для исполнения новых обязательных требований государство предоставляет бизнесу ряд готовых инструментов <...> Эти меры направлены на борьбу с контрафактом на посреднических цифровых платформах", – приводит пресс-служба правительства слова вице-премьера.

Григоренко отметил, что площадкам из реестра необходимо будет идентифицировать продавца через ЕСИА или другие госреестры, прежде чем допустить его на платформу. Кроме того, нужно будет проверять карточки товаров: есть ли декларации о соответствии, сертификаты соответствия, зарегистрирован ли продавец в госсистеме маркировки – ГИС МТ.

Все платформы из реестра должны будут обязательно соблюдать требования закона о платформенной экономике, который вступит в силу в октябре этого года. Он поможет защитить права как покупателей, так и продавцов на посреднических цифровых площадках.

Реестр создаст правовую определенность. Платформы из реестра, которые соблюдают правила работы с самозанятыми, получат гарантию, что такие отношения не будут переквалифицированы в трудовые.

Критерии включения в реестр есть в законе. Там окажутся те площадки, на которых можно разместить предложение, заключить сделку и провести оплату. Отдельно постановление определит и другие критерии, среди которых будут количество партнеров, пользователей и совершаемых сделок.

Ранее сообщалось, что банки РФ стали перепроверять крупные покупки на маркетплейсах. Они присылают гражданам уведомления об отмененной транзакции из-за возможного мошенничества. По данным СМИ, ограничения снимались после звонка в кредитную организацию.

