Маркетплейс Wildberries опроверг слухи о слежке за россиянами. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что после обновления приложения маркетплейс якобы получил расширенный доступ к устройствам пользователей, в том числе опцию отслеживания экрана и включения микрофона. Якобы система анализирует активность покупателей и определяет их готовность совершить покупку, а потом незаметно повышает цену товара.

В пресс-службе заявили, что данная информация не соответствует действительности. В приложении не было никаких изменений, связанных с отслеживанием экрана или прослушиванием устройства.

Ранее Ozon опроверг принудительное списание чаевых сотруднику пункта выдачи заказов (ПВЗ). По данным пресс-службы, во время оформления по умолчанию там будет стоять отметка с суммой, указанной при заказе. Но если пользователь передумал оставлять чаевые, то он может отменить оплату в течение 15 минут.

