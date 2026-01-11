Форма поиска по сайту

Новости

11 января, 22:07

Общество

Маркетплейс Ozon ограничил продажу ветпрепаратов после сообщений об отравлениях

Фото: ТАСС/Валентина Санникова

Маркетплейс Ozon убрал с витрины ряд ветеринарных препаратов из-за массовых отравлений подростков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Некоторые телеграм-каналы ранее сообщили, что российские подростки начали массово травиться ветеринарными препаратами с маркетплейсов. Дети заказывают медикаменты с габапентином, который оказывает наркотический эффект.

"Мы уже проводим повторную проверку, до ее окончания скрыли эти препараты с витрины маркетплейса. Безопасность пользователей для нас приоритет, поэтому мы оперативно реагируем на жалобы", – говорится в сообщении.

До этого маркетплейс Ozon ограничил продажу конфет с алкоголем. Причиной стало то, что школьники массово скупали "конфеты-рюмки" с крепким алкоголем.

Кроме того, общественник Павел Болоянгов обратился к председателю комитета Госдумы по охране здоровья Сергею Леонову и потребовал срочно запретить свободную продажу сладостей, содержащих алкоголь.

Он отмечал, что граждане не должны иметь доступ к такой продукции на маркетплейсах и в сетевых гипермаркетах.

