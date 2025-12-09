В России могут запретить свободную продажу алкогольных конфет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Основатель патриотического движения "Армия трезвости" Павел Болоянгов в своем обращении к председателю комитета Госдумы по охране здоровья Сергею Леонову потребовал срочно запретить свободную продажу сладостей, содержащих алкоголь, сообщает издание "Абзац".

В настоящее время в России фиксируется повышенный интерес несовершеннолетних к таким сладостям. Алкогольные конфеты свободно продаются в магазинах, а содержимого в шоколадных "бутылочках" хватает на половину рюмки. Средняя цена – до 2 тысяч рублей за набор.

По его словам, граждане не должны иметь доступ к такой продукции на маркетплейсах и в сетевых гипермаркетах. Он считает, что это "хитрая комбинация" и "завуалированный оборот алкоголя", что подхватилось не только взрослыми, но и детьми.

"Госдума должна регламентировать этот вопрос, внести дополнения в закон. Наших детей надо защитить от алкоголя. На это надо мгновенно реагировать", – отметил Болоянгов.

Общественник добавил, что ключевой причиной перевода конфет-рюмок, шоколадных "бутылочек" и подобных сладостей с алкоголем в алкомаркеты стал повышенный интерес к ним со стороны детей и подростков.

Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин призвал маркетплейсы ввести дополнительное предупреждение о наличии алкоголя в конфетах. Например, в карточке продавца. По его словам, такое решение могло бы предотвратить употребление таких конфет детьми.