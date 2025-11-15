Володин: в ГД обсуждают ограничения на продажу детям имитирующей алкоголь продукции

Фото: depositphotos/Sonar

Госдума обсуждает введение ограничений на продажу детям продукции, которая имитирует алкоголь. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

"В последние годы наблюдается рост продаж безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь. Покупателями становятся не только взрослые. По оценкам экспертов, в возрасте 10-13 лет употребляют безалкогольное пиво и вино около 6% детей, в 16-17 лет – порядка 21%. То есть каждый пятый", – отметил он.

По словам Володина, это пагубно влияет на психику несовершеннолетних и несет опасность для их здоровья.

Ранее создатель движения "Армия трезвости" Павел Болоянгов предложил запретить продажу алкогольных напитков в течение декабря и всех новогодних праздников. По его мнению, это поможет решить демографическую проблему в стране.

Болоянгов также отметил, что запрет нужно ввести сразу по всей стране, а не проводить тесты в регионах. В качестве примера он привел 1985 год, когда был введен сухой закон, добавив, что это сохранило жизнь многим людям и поспособствовало демографическому буму.

