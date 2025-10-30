Эксперт Шапкин указал на правовые вопросы в идее запретить продажу алкоголя до 21 года

Фото: depositphotos/Sonar

Инициатива о возможном запрете продажи алкоголя до 21 года столкнется с большим количеством правовых вопросов, заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в беседе с Москвой 24.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Минздрав России якобы разработал законопроект, который ужесточит возрастной ценз для продажи алкогольной продукции. Авторы документа отметили, что мозг человека окончательно формируется после 18 лет, и предложили поднять возрастной порог продажи алкоголя до 21 года.

"Эта инициатива вносится далеко не в первый раз. В итоге правительство пишет отрицательные отзывы, а законопроект не принимается", – напомнил Шапкин.

Он обратил внимание, что человек официально считается взрослым с 18 лет. С этого момента он может заключать брак, он полностью ответственен перед законом. При этом до 21 года ему могут запретить покупать алкоголь.





Павел Шапкин председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики У регионов нет возможности поставить определенный возраст продажи алкоголя самостоятельно, но они могут запрещать продажу в определенные даты. У них есть право поддерживать такие инициативы, высказать свое мнение, направить предложения в Госдуму.

Например, в некоторых магазинах страны действительно отказываются продавать алкоголь до достижения 21-летнего возраста, но это является инициативой самой торговой точки, несмотря на возникающий конфликт на тему прав потребителя.

"По моему мнению, сначала подобную идею стоит проводить в экспериментальном формате в регионах. Результаты нужно оценить, посмотреть, как это повлияло, в том числе на то, пьет ли молодежь, больше ли там суррогата появилось, увеличились ли случаи отравления алкоголем", – предложил Шапкин.

Эксперт напомнил, что потребление алкоголя в России находится на минимуме практически все время новейшей истории страны. Он уверен, что ситуация с этим только улучшается, в том числе за счет снижения доступности алкогольной продукции, появления ограничений на продажу пива, роста цен.

"В дальнейшем это только продолжится. Молодежь пьет меньше, это тенденция во всем мире. Связано это не только с экономическими причинами – алкоголь стал менее моден среди молодежи", – уверен Шапкин.

Ранее стало известно о планах властей Алтая ввести в регионе полный запрет на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни. Уточнялось, что уровень смертности в республике превышает показатели рождаемости с прошлого года.

Поэтому местные власти решили ограничить продажу спиртного в будни с 11:00 до 19:00, в пятницу – до 16:00 и ввести полный запрет на продажу в выходные и праздники.

