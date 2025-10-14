Власти Алтая могут ввести полный запрет на продажу алкоголя в выходные

Фото: depositphotos/Sonar

Власти Республики Алтай планируют ввести полный запрет на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Андрей Турчак.

Он обратил внимание, что уровень смертности в республике превышает показатели рождаемости с прошлого года.

"На ближайшее заседание правительства внесем следующие предложения: <…> Ограничение времени продажи алкоголя в будни с 11:00 до 19:00, в пятницу – до 16:00. Полный запрет на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни", – добавил Турчак.

При этом он подчеркнул, что чаще всего жители региона умирают из-за алкоголя.

Ранее сообщалось, что власти Вологодской области ограничат розничную продажу алкоголя в жилых домах с 1 марта 2026 года. Губернатор региона Георгий Филимонов уточнил, что законопроект в настоящее время разработан и проходит согласование.

В свою очередь, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин оценил влияние запрета на продажу алкоголя после 19:00. Он напомнил, что подобные ограничения привели к несанкционированной продаже спиртных напитков во многих регионах.