Tasnim: группы вооруженных людей вышли на улицы Ирана

03 января, 06:54Политика
Фото: depositphotos/zabelin
Вооруженные группы людей вышли на улицы города Сербала в провинции Илам на западе Ирана. Об этом сообщает издание Tasnim.
По данным СМИ, боевики стреляют очередями в воздух, выкрикивая при этом лозунг "Смерть Хаменеи", имея в виду верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи Али Лариджани.
Протесты в Иране начались в конце декабря на фоне сильного падения курса иранского риала. Местные предприниматели стали призывать других торговцев закрывать свои магазины и присоединяться к движению. Позже к митингам присоединились студенты тегеранских вузов.
Ранее сообщалось, что протестующие в иранском городе Хамадан сожгли несколько религиозных книг, включая Коран. Инцидент произошел в районе Садаф.
Другая группа митингующих из примерно 20 человек попыталась совершить нападение на городскую мечеть, однако им помешали прибывшие на место полицейские.