Tasnim: группы вооруженных людей вышли на улицы Ирана

Фото: depositphotos/zabelin

Вооруженные группы людей вышли на улицы города Сербала в провинции Илам на западе Ирана. Об этом сообщает издание Tasnim.

По данным СМИ, боевики стреляют очередями в воздух, выкрикивая при этом лозунг "Смерть Хаменеи", имея в виду верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи Али Лариджани.

Протесты в Иране начались в конце декабря на фоне сильного падения курса иранского риала. Местные предприниматели стали призывать других торговцев закрывать свои магазины и присоединяться к движению. Позже к митингам присоединились студенты тегеранских вузов.

Ранее сообщалось, что протестующие в иранском городе Хамадан сожгли несколько религиозных книг, включая Коран. Инцидент произошел в районе Садаф.

Другая группа митингующих из примерно 20 человек попыталась совершить нападение на городскую мечеть, однако им помешали прибывшие на место полицейские.