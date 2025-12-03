Посольство России рекомендовало туристам не делать фото и видео в Иране

Фото: 123RF.com/moovstock

Посольство РФ в своем телеграм-канале посоветовало россиянам не фотографировать и не снимать видео во время поездок в Иран.

В диппредставительстве объяснили, что такие меры предостережения введены для недопущения нежелательных инцидентов и непроизвольных правонарушений.

Также посольство призвало граждан соблюдать законы Ирана. Помимо этого, россиян призвали быть осторожнее и внимательнее.

Ранее Ассоциация туроператоров России посоветовала находящимся за рубежом или планирующим туда поездку россиянам с запасом пополнить счет телефона, чтобы оставаться на связи. Такая рекомендация была озвучена на фоне введения ограничений на звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).