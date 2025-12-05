Форма поиска по сайту

05 декабря, 17:48

Общество

Акция "День открытых дверей для предпринимателей" пройдет в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице 11 декабря организуют акцию "День открытых дверей для предпринимателей". Мероприятие состоится в столичном управлении Роспотребнадзора.

Акция пройдет с 12:00 до 16:00 по адресу Графский переулок, дом 4, корпуса 2, 3, 4. Также она состоится в территориальных отделах надзорного ведомства.

Мероприятие направлено на повышение уровня информированности предпринимательского сообщества о деятельности ведомства, правах и обязанностях ИП и юридических лиц. Также акцию проведут для увеличения грамотности в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.

Узнать подробную информацию о мероприятии можно как по телефону 8 (495) 225-14-14, так и очно по адресам, указанным по ссылке.

Ранее сообщалось, что с начала года в столице ГБУ "Малый бизнес Москвы" организовало свыше 450 бесплатных мероприятий для владельцев бизнеса. Их посетили более 25,7 тысячи участников.

Предприниматели проявили наибольший интерес к маркетингу и продвижению (52,2% опрошенных), личной и профессиональной эффективности (36,4% опрошенных) и управлению и развитию бизнеса (34,5% опрошенных).

обществогород

