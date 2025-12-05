05 декабря, 17:48Общество
Акция "День открытых дверей для предпринимателей" пройдет в Москве
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице 11 декабря организуют акцию "День открытых дверей для предпринимателей". Мероприятие состоится в столичном управлении Роспотребнадзора.
Акция пройдет с 12:00 до 16:00 по адресу Графский переулок, дом 4, корпуса 2, 3, 4. Также она состоится в территориальных отделах надзорного ведомства.
Мероприятие направлено на повышение уровня информированности предпринимательского сообщества о деятельности ведомства, правах и обязанностях ИП и юридических лиц. Также акцию проведут для увеличения грамотности в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.
Узнать подробную информацию о мероприятии можно как по телефону 8 (495) 225-14-14, так и очно по адресам, указанным по ссылке.
Ранее сообщалось, что с начала года в столице ГБУ "Малый бизнес Москвы" организовало свыше 450 бесплатных мероприятий для владельцев бизнеса. Их посетили более 25,7 тысячи участников.
Предприниматели проявили наибольший интерес к маркетингу и продвижению (52,2% опрошенных), личной и профессиональной эффективности (36,4% опрошенных) и управлению и развитию бизнеса (34,5% опрошенных).
Читайте также
- Число индивидуальных предпринимателей в столице достигло 504,5 тысячи человек
- В Москве запустили новый онлайн-сервис для малого бизнеса