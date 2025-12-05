Спин-офф сериала "Острые козырьки" выйдет в марте 2026 года

Фото: netflix.com

Полнометражный фильм "Острые козырьки. Бессмертный человек" выйдет в марте 2026 года, сообщил стриминговый сервис Netflix.

Спин-офф британского сериала начнут показывать в кинотеатрах 6 марта 2026 года, а на платформе от станет доступен с 20 марта.

В кинокартине актер Киллиан Мерфи вернется к роли Томми Шелби, которого он сыграл в шести сезонах сериала. Фильм расскажет о событиях, происходивших с героем во время Второй мировой войны.

Режиссером стал Том Харпер. Вместе с Мерфи в фильме сыграют актеры Барри Кеоган, Ребекка Фергюсон и Стивен Грэм.

Кроме того, "Острые козырьки" получат еще один спин-офф. Он будет состоять из 2 сезонов по 6 серий. В качестве исполнительного продюсера выступит Мерфи.

Действие развернется в Бирмингеме 1953 года. По сюжету пострадавший во Второй мировой войне город отстраивается заново. В нем идет борьба за контроль над проектами по реконструкции.