Почти 60 тысяч жителей Белгорода остались без света из-за атаки ВСУ

Фото: depositphotos/gyn9037

Почти 60 тысяч жителей Белгорода остались без электричества после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает News.ru со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

По словам главы региона, в настоящее время детские сады и школы перевели на резервную генерацию.

Гладков проведет совещание по вопросам восстановления подачи электроэнергии. Он добавил, что за эту неделю в регионе провели более 50 занятий по гражданской защите.

Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 95 украинских беспилотников самолетного типа над территорией страны в ночь на пятницу, 27 января.

В частности, дроны были сбиты в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, Краснодарском крае, Московском регионе, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее в Брянской области после атаки ВСУ был полностью уничтожен фельдшерско-акушерский пункт. В результате никто не пострадал.