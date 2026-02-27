Google запустила акцию в честь детеныша японского макака Панти

Фото: телеграм-канал SHOT

Компания Google запустила акцию из сердец в честь детеныша японского макака Панти.

Чтобы увидеть акцию, нужно в поиске вбить Punch the monkey. После этого на страничке появляются сердечки, на которых изображен Панти. Внизу страницы также виден счетчик лайков.

Панти родился 26 июля 2025 года. Его бросила мать, после чего детеныша перевели на искусственное вскармливание. Панти использует большого плюшевого орангутана как замену матери, так как его не принимает стая.

История стала особо популярной на странице зоопарка города Итикава в соцсети Х. В одном из случаев администрации зоопарка пришлось прокомментировать инцидент, при котором взрослая самка макаки протащила по земле Панти.

В зоопарке назвали такое поведение естественным процессом социализации в стае. Сотрудники отметили, что Панти и раньше одергивали другие макаки, однако серьезной агрессии к нему не было.