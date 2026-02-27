В Москве задержаны мужчины, которые отобрали шапку у пассажира метро

Фото: 77.мвд.рф

Сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые отобрали у пассажира столичного метро меховую шапку. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел на платформе станции "Китай-город". Двое уроженцев Саратовской области ударили одного из пассажиров, силой отобрали его меховую шапку и скрылись. По данному факту возбудили уголовное дело по статье о грабеже.

Спустя несколько часов оперативники уголовного розыска вычислили фигурантов дела и задержали их на станции "Войковская". В хостеле, где они проживали, нашли похищенный головной убор.

Ранее злоумышленники украли украшения с витрины ювелирного магазина в Санкт-Петербурге на общую сумму в 1,1 миллиона рублей. Преступление было реализовано за 20 минут. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Правоохранители занимаются розыском злоумышленников.

