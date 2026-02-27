Фото: ТАСС/Николай Михальченко

Ракетная опасность впервые была объявлена в Свердловской области. Она действовала 1 час 26 минут.

Предупреждение распространила система РСЧС через приложение МЧС России. Граждан призывали быть бдительными. Также в областном департаменте информационной политики жителей региона предупреждали о перебоях в работе связи и мобильного интернета.

Позднее глава региона Денис Паслер объявил в мессенджере МAX об отмене режима.

До этого ракетную опасность объявляли в Самарской области, Татарстане и Башкирии. Граждан призывали оставаться в помещениях со сплошными стенами без окон или держаться подальше от оконных проемов. Находящимся на улице было рекомендовано найти ближайшее укрытие.

На этом фоне в восьми аэропортах России действовали временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В частности, меры коснулись воздушных гаваней Саратова, Пензы, Казани, Нижнекамска, Самары, Чебоксар, Оренбурга и Ульяновска. Это было необходимо для обеспечения безопасности полетов, указывали в Росавиации.

