Москвичи смогут увидеть только 3 из 8 планет во время большого парада 28 февраля

Фото: depositphotos/mozzyb

Москвичи невооруженным глазом смогут увидеть только 3 из 8 планет во время большого парада 28 февраля. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявила старший научный сотрудник МФТИ Евгения Кравченко.

"Парад планет 28 февраля не будет таким зрелищным, как в прошлом году", – указала ученый.

Вечером планеты будут находиться довольно близко друг к другу, но многие из них окажутся достаточно низко над горизонтом. Кроме того, в отличие от информации в некоторых СМИ, планеты не выстроятся четко в одну линию.

Сразу после заката на вечернем небе Москвы можно будет увидеть лишь Венеру, Сатурн и Юпитер. Первая планета будет видна в западной части неба, но для наблюдения лучше выбирать место с открытым горизонтом вне плотной застройки. Повыше Венеры станет виден Сатурн.

"Он похож на бледную желтую звезду и также виден примерно в первый час после заката", – указала ученый.

При этом Юпитер можно будет увидеть намного восточней – наблюдать его можно на протяжении всей ночи. Ориентиром для его поиска может служить Луна.

По словам Кравченко, наблюдать за Меркурием было лучше всего еще 19 февраля, когда он прошел точку максимальной вечерней элонгации. Теперь же его можно увидеть в западной части неба при помощи оптических приборов. Для того чтобы найти на звездном небе Нептун и Уран, нужен будет телескоп диаметром от 80 до 90 миллиметров.

"Марс на сегодняшний день находится с другой стороны от Солнца и виден только утром перед рассветом в восточной части неба", – резюмировала специалист.

Ранее сообщалось, что вечером 28 февраля можно будет понаблюдать за крупнейшим атмосферным вихрем в Солнечной системе – большим красным пятном на Юпитере. 12 августа 2026 года россияне также смогут увидеть полное солнечное затмение. Уникальное астрономическое явление начнется на востоке полуострова Таймыр.

