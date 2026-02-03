Эксперт Турилов назвал главные астрономические события 2026 года

Жители Севера России смогут первыми увидеть полное солнечное затмение в августе-2026. Какие еще астрономические явления можно будет увидеть в этом году – в материале Москвы 24.

Обзор с воздуха

Полное солнечное затмение можно будет увидеть 12 августа 2026 года, написали РИА Новости. При этом первыми его смогут наблюдать жители России. Как сообщил директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, доктор физико-математических наук Сергей Язев, уникальное астрономическое явление начнется утром на востоке полуострова Таймыр.

Следующая возможность увидеть полное солнечное затмение в России представится только в августе 2033 года, и его будет видно на Дальнем Востоке, добавил эксперт.

Несмотря на то что Таймыр станет первой частью суши, где можно будет наблюдать затмение, этот удаленный и суровый регион малопригоден для массового посещения "охотниками за затмениями" – энтузиастами, которые путешествуют по миру ради таких событий, отметил Язев.





Сергей Язев директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, доктор физико-математических наук Таймыр, мягко скажем, не совсем подходящее для этого место. Там это космическое явление смогут наблюдать главным образом немногочисленные местные жители.

После России полоса полного затмения пройдет через Исландию, Гренландию и Испанию. По словам ученого, многие любители астрономии уже сейчас активно бронируют места на испанских островах Майорка и Ибица, где при ясной погоде можно будет увидеть, как темный диск Луны полностью закроет Солнце над морем.

Также 17 февраля произойдет кольцеобразное солнечное затмение, когда Луна закроет центральную часть Солнца, оставив видимым яркое кольцо. Однако наблюдать его можно будет только в Антарктиде или в акватории у Южного полюса, рассказали специалисты.

Ранее научный директор Московского планетария Фаина Рублева в беседе с Москвой 24 рассказала, что солнечное затмение, которое произойдет 2 августа 2027 года, будет уникально своей продолжительностью – 6 минут 23 секунды, что позволит ученым провести множество ценных наблюдений за поверхностью Солнца и его короной. Особенно зрелищным станет момент появления "бриллиантового кольца" – первых лучей Солнца при сдвижении лунного диска.

Геминиды и не только

В ближайшее время самым интересным астрономическим событием станет редкое явление, которое представляет собой выстраивание Юпитера, Меркурия, Урана, Сатурна, Нептуна и Венеры в одном секторе неба шириной примерно в 60 градусов. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Сергей Жуйко.

"Подобное тесное выравнивание последний раз происходило во второй половине XX века. Именно тогда человечество использовало этот благоприятный период для запуска автоматической межпланетной станции "Вояджер". Она пролетела мимо всех планет-гигантов – Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна", – разъяснил эксперт.

Таким образом, подобные астрономические конфигурации имеют не только эстетическую, но и практическую ценность для космонавтики, добавил он.





Сергей Жуйко младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Однако для жителей мегаполисов прямое наблюдение многих явлений сильно затруднено из-за засветки неба. Городские огни практически на 95% скрывают такие регулярные события, как ежемесячные метеорные потоки или полярные сияния.

Чтобы увидеть эти явления во всей красе, эксперт порекомендовал уехать как минимум на 100 километров от города, где темное небо открывает возможность наблюдать гораздо больше астрономических объектов.

Также Жуйко напомнил, что существуют специальные бесплатные компьютерные программы и приложения для смартфонов. Они позволяют в режиме реального времени отслеживать состояние звездного неба над местоположением и в виде 3D-графики моделировать редкие события, такие как выравнивание планет или метеорные потоки.

При этом лектор Московского планетария Ярослав Турилов в беседе с Москвой 24 отметил, что февральское выстраивание планет в 2026 году будет не единственным. К примеру, 12 августа на утреннем небе можно наблюдать еще одну впечатляющую картину: выравнивание Юпитера, Меркурия, Марса, Урана, Сатурна и Нептуна.

Турилов добавил, что также на это время придется максимум активности метеорного потока Персеиды.





Ярослав Турилов лектор Московского планетария Луна не будет засвечивать небо, что создаст идеальные условия для наблюдения за звездным дождем. В этом году "шоу" будет особенно ярким, в отличие от прошлого, когда максимум Персеид совпал с полнолунием.

Кроме того, в декабре 2026 года произойдет такое регулярное астрономическое событие, как метеорный поток Геминиды.

"Мелкие частицы пыли входят в атмосферу, сгорают и оставляют красивый светящийся след – метеор. Потоки Персеиды и Геминиды дают наибольшее количество "падающих звезд" в час", – рассказал Турилов.

Что касается комет, то эксперт отметил, что их появление предсказать сложнее. Одни становятся известны за несколько лет до визита, другие – всего за несколько месяцев. В то же время комета непредсказуема: она может стать яркой, может быть видна только в телескоп, а может и вовсе рассыпаться, не оправдав ожиданий, заключил он.

