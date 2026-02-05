Кипелов: паники и суматохи не было при отключении света на концерте в Белгороде

Фото: телеграм-канал SHOT

Продолжить концерт рок-группы "Кипелов" в Белгороде после того, как из-за атаки ВСУ в зале погас свет, помогли сами зрители. Именно они предложили свою гитару, чтобы музыканты могли продолжить выступление. Об этом "Известиям" рассказал лидер группы Валерий Кипелов.

По его словам, сначала предложение местных сыграть на их инструменте прозвучало для музыкантов странно. Однако внезапно люди в зале стали петь старые песни коллектива и хиты времен хеви-метал-группы "Ария", участником которой некогда был и сам Кипелов.

"Взяли гитару. Она была прилично подраздолбленная, но наш гитарист Славик умудрился ее настроить. Потом подключились все остальные, поставили стулья, барабанщик взял бубен", – сказал музыкант.

Кипелов признался, что отговаривал коллег от концерта в Белгороде из-за "непростой ситуации", но в конечном итоге остался восхищен местными жителями. По его словам, у людей не было ни паники, ни суматохи, ни криков. Именно подобное спокойствие и отношение было для него важно.

"Было такое единение! Мы не могли по-другому поступить. Я считаю, мы правильно сделали, что сообразили и нашли в себе желание продолжить этот концерт. Огромная благодарность нашим поклонникам – они настоящие герои", – сказал рок-музыкант.

Ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу украинские войска нанесли 3 февраля. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, серьезные повреждения в результате атаки получили инфраструктурный объект и энергосистема.

Энергоснабжение всех водозаборов Белгорода было нарушено. Обесточены оказались объекты водоканала в Ракитянском, Краснояружском и частично в Яковлевском округах. Кроме того, была нарушена работа систем водоснабжения в Шебекине, поселках Маслова Пристань и Графовка.