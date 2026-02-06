Психолог Александрова: попытки сделать мужчину виноватым не связаны с его поступками

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Попытки женщины сделать мужчину виноватым зачастую не связаны с его поступками, а обусловлены нереализованными ожиданиями относительно поведения партнера. Об этом в беседе с News.ru рассказала психолог Евгения Александрова.

"В ее голове уже существовал сценарий: как вы должны были себя повести, что сказать, каким быть в этот момент. Когда картинка не совпадает, напряжение выливается во внешние обвинения. Мужчина в этой схеме становится удобным адресатом для сброса эмоций", – пояснила эксперт.

При этом наиболее уязвимой группой для такой схемы она назвала эмпатичных, воспитанных людей, поскольку они склонны к оправданиям и сглаживанию углов.

"Но именно это и усиливает проблему", – предупредила Александрова.

В такой ситуации психолог рекомендовала сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. По ее словам, важно дать женщине время разобраться в своих эмоциях и осознать чрезмерность своей реакции.

"Второй момент заключается в ответственности только за реальные ошибки. Если мужчина действительно был резок, невнимателен или нарушил договоренности, искреннее извинение уместно. Но прощение нужно просить не за эмоции женщины, а за конкретное действие. Это принципиальная разница", – продолжила эксперт.

Также важно четко отстаивать уважение к самому себе и своим границам, поскольку отношения не должны строиться на постоянном чувстве вины одного из партнеров.

"Спокойствие, границы и честность – именно то, что разрушает привычку "завиновачивать" и возвращает паре равновесие", – заключила Александрова.

