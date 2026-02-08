Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 февраля, 11:13

Наука

Володин отметил вклад ученых в обеспечение развития России

Фото: kremlin.ru

Российские ученые вносят вклад в обеспечение прогресса и развития РФ. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении с Днем российской науки на сайте ГД.

"Российские ученые проводят фундаментальные и прикладные исследования, делают важные открытия, которые ложатся в основу передовых отечественных разработок. Вносят вклад в <…> укрепление ее (России. – Прим. ред.) технологического суверенитета, повышение качества жизни людей", – сказал Володин.

Он также пожелал российским ученым здоровья, успехов и всего самого доброго.

Ранее сообщалось, что в России сохраняется устойчивый рост объемов госфинансирования науки. Ежегодно он повышается на 150–200 миллиардов рублей. Основная доля ресурсов идет на реализацию госпрограммы "Научно-технологическое развитие РФ". Ожидается, что ее бюджет в этом году составит около 1,6 триллиона рублей.

Читайте также


наука

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика