Володин отметил вклад ученых в обеспечение развития России

Фото: kremlin.ru

Российские ученые вносят вклад в обеспечение прогресса и развития РФ. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении с Днем российской науки на сайте ГД.

"Российские ученые проводят фундаментальные и прикладные исследования, делают важные открытия, которые ложатся в основу передовых отечественных разработок. Вносят вклад в <…> укрепление ее (России. – Прим. ред.) технологического суверенитета, повышение качества жизни людей", – сказал Володин.

Он также пожелал российским ученым здоровья, успехов и всего самого доброго.

Ранее сообщалось, что в России сохраняется устойчивый рост объемов госфинансирования науки. Ежегодно он повышается на 150–200 миллиардов рублей. Основная доля ресурсов идет на реализацию госпрограммы "Научно-технологическое развитие РФ". Ожидается, что ее бюджет в этом году составит около 1,6 триллиона рублей.