05 февраля, 17:53

Политика

В Госдуме заявили об устойчивом росте объемов финансирования науки в РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В России сохраняется устойчивый рост объемов госфинансирования науки. Ежегодно он повышается на 150–200 миллиардов рублей, рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга в подкасте "пЕРеговорка".

Депутат отметил, что основная доля финансовых ресурсов идет на реализацию госпрограммы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации". Ожидается, что ее бюджет в этом году составит около 1,6 триллиона рублей.

Кроме того, парламентарий обратил внимание на развитие научной инфраструктуры, которое предполагает формирование условий и обеспечение современными технологиями.

Также Мажуга подчеркнул, что доля частных инвестиций в науку оценивается примерно в 30%. Он призвал стимулировать бизнес к росту вложений в исследования и разработки.

Ранее Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день отечественные научные решения зачастую превосходят иностранные аналоги. Он отметил, что нужно развивать отечественные платформы в области химии и новых материалов, чтобы страна вошла в число лидеров по ключевым направлениям научно-технологического развития.

политика

