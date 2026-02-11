Юрист Салкин: лайк в интернете может обернуться уголовным преследованием

Фото: 123RF.com/sitthiphong

Лайк в интернете может привести к штрафу, аресту и даже уголовному преследованию с лишением свободы, заявил изданию "Абзац" юрист Михаил Салкин.

Эксперт пояснил, что, хотя лайк формально не всегда означает одобрение контента, на практике его часто трактуют именно как согласие с размещенной информацией. Если пост, отмеченный лайком, попадет в поле зрения правоохранительных органов, это действие могут квалифицировать как распространение данных, даже если сам пользователь не подозревал о том, что пост мог как-либо отобразиться в его личном пространстве.

По словам Салкина, если лайк рассматривается как одобрение размещенной информации, то может грозить наказание по статье 20.3 КоАП РФ со штрафом до 2 тысяч рублей или административным арестом до 15 суток.

За лайк под материалом, возбуждающим ненависть или вражду, наказание строже: штраф от 10 до 15 тысяч рублей, обязательные работы до 100 часов или аналогичный арест.

Наиболее тяжелые последствия возникают, если в действиях пользователя усматривают одобрение терроризма или поддержку деятельности против государственной безопасности. Это уже уголовные статьи, отметил Салкин.

По статье об одобрении терроризма грозит до 5 лет лишения свободы, по статье о призывах против безопасности государства – от 3 до 6 лет. В таких случаях обычной практикой становится обыск, изъятие цифровых устройств и применение мер пресечения до суда.

Салкин подчеркнул, что найти человека, поставившего лайк, технически несложно по оставляемому цифровому следу – метаданным, которые указывают на устройство и IP-адрес. Мониторинг активности могут вести как подразделения МВД по противодействию экстремизму, так и управления ФСБ, если дело касается государственной безопасности.

Часто дела возбуждаются после заявлений от других пользователей, заметивших "неправильную" публикацию или реакцию на нее. Также правоохранители выявляют цепочки распространения контента: найдя один запрещенный материал, они устанавливают всех, кто его лайкнул или прокомментировал.

"Важно понимать, что с момента размещения материала, даже если его быстро удалить, может пройти длительное время, прежде чем к нему вернутся, и затем уже последуют процессуальные действия", – добавил юрист.

Для фиксации нарушения обычно составляется протокол осмотра интернет-страницы с понятыми. На практике суды часто принимают такие протоколы в качестве доказательства, даже если защита заявляет о возможном взломе аккаунта или доступе третьих лиц.

Ранее сообщалось, что за покупку серии игр S.T.A.L.K.E.R. россиянам может грозить не только административная, но и уголовная ответственность. Разработчик, компания GSC Game World, была признана нежелательной в России. Такой статус налагает полный запрет на деятельность компании.