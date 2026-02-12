Форма поиска по сайту

12 февраля, 06:58

Песков допустил приглашение Трампа на парад Победы

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил возможность приглашения американского президента Дональда Трампа на мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Трампа – посмотрим, по крайней мере, поинтересуемся, сможет он, не сможет", – цитирует Пескова ТАСС.

В начале февраля Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в рамках которого они вновь обсудили украинский конфликт.

При этом глава Белого дома не раскрыл детали и дату беседы. Он лишь указал, что согласие России на приостановку ударов по Киеву на неделю было значительным шагом. Как подчеркнул Трамп, российский лидер "сдержал слово".

