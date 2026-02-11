11 февраля, 17:13Политика
Песков заявил, что представителей Кремля не будет на первом заседании "Совета мира"
Фото: kremlin.ru
Никто из представителей Кремля не планирует присутствовать на первом заседании "Совета мира" 19 февраля. Об этом RTVI заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
При этом тема участия России в "Совете мира" все еще прорабатывается министерством иностранных дел РФ, добавил он.
"Совет мира" был создан для управления Газой, но предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.
Владимир Путин допускал, что Россия могла бы направить 1 миллиард долларов в эту новую структуру из средств, замороженных в США. Американский лидер Дональд Трамп позитивно оценил предложение российского коллеги. Он назвал инициативу "очень интересной".