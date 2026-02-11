Лавров заявил, что "Совет мира" не сможет заменить ООН

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

"Совет мира" не сможет стать заменой ООН, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для интернет-проекта "Эмпатия Манучи".

"Нет. Это другая история", – указал глава ведомства.

Он объяснил, что США не нравится ООН, потому что там "надо кого-то уговаривать и искать компромисс".

"А им хочется, как "Совет мира". Дескать, организуем, они решают, а вы там соберитесь, подумайте о чем-то", – подчеркнул Лавров.

"Совет мира" был создан для управления Газой, но предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.

Владимир Путин допускал, что Россия могла бы направить 1 миллиард долларов в эту новую структуру из средств, замороженных в США. Американский лидер Дональд Трамп позитивно оценил предложение российского коллеги. Он назвал инициативу "очень интересной".

