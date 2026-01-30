Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 12:53

Политика

Медведев заявил о страхе ООН из-за "Совета мира"

Фото: kremlin.ru

Секретариат ООН, по всей видимости, "напуган трамповским "Советом мира", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Так он отреагировал на слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о неприменимости права народов на самоопределение в отношении Крыма и Донбасса, сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеграм-канал политика.

"Зачем лизать так глубоко, товарищи?" – иронично поинтересовался Медведев.

Он обратил внимание, что право толковать Устав ООН имеют только Международный суд и органы самой организации в рамках их компетенции, а не отдельные подразделения секретариата.

В подтверждение своих слов Медведев напомнил, что на Сан-Францисской конференции 1945 года было зафиксировано, что ни один орган ООН не вправе давать обязательное для всех государств-членов толкование Устава. Он подчеркнул, что решение генсека обсуждать тему самоопределения Донбасса для него осталось непонятым.

Гутерриш указывал, что юридический департамент ООН внимательно изучил ситуацию с Крымом и Донбассом и выяснил, что превалирующим в данном случае является принцип территориальной целостности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобный вывод диким, а посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник подчеркнул, что заявление Гутерриша демонстрирует двойственность стандартов всемирной организации.

В середине января президент США Дональд Трамп заявил о создании "Совета мира". В общей сложности в организацию пригласили вступить 58 стран, писали СМИ. В их числе – Россия и Украина, однако они еще не приняли решения по этому вопросу.

Читайте также


политика

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика