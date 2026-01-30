Медведев заявил о страхе ООН из-за "Совета мира"

Фото: kremlin.ru

Секретариат ООН, по всей видимости, "напуган трамповским "Советом мира", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Так он отреагировал на слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о неприменимости права народов на самоопределение в отношении Крыма и Донбасса, сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеграм-канал политика.

"Зачем лизать так глубоко, товарищи?" – иронично поинтересовался Медведев.

Он обратил внимание, что право толковать Устав ООН имеют только Международный суд и органы самой организации в рамках их компетенции, а не отдельные подразделения секретариата.

В подтверждение своих слов Медведев напомнил, что на Сан-Францисской конференции 1945 года было зафиксировано, что ни один орган ООН не вправе давать обязательное для всех государств-членов толкование Устава. Он подчеркнул, что решение генсека обсуждать тему самоопределения Донбасса для него осталось непонятым.

Гутерриш указывал, что юридический департамент ООН внимательно изучил ситуацию с Крымом и Донбассом и выяснил, что превалирующим в данном случае является принцип территориальной целостности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобный вывод диким, а посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник подчеркнул, что заявление Гутерриша демонстрирует двойственность стандартов всемирной организации.

В середине января президент США Дональд Трамп заявил о создании "Совета мира". В общей сложности в организацию пригласили вступить 58 стран, писали СМИ. В их числе – Россия и Украина, однако они еще не приняли решения по этому вопросу.