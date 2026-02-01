Сергей Собянин: 23 новые круглогодичные спортплощадки появятся в Москве

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

23 новые круглогодичные спортплощадки и 6 флагманских лыжных трасс появятся в Москве в рамках комплексного благоустройства. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что в прошлом году был сформирован стандарт оборудования лыжных трасс, благодаря чему было принято решение построить 14 флагманских лыжных трасс общей протяженностью более 240 километров. Одна из них открылась в парке 850-летия Москвы в Марьине.

Из уже построенных трасс новому стандарту соответствует лишь та, что находится на территории олимпийского комплекса "Лужники". Всего в этом сезоне в Москве открыто примерно 430 лыжных трасс общей протяженностью свыше 700 километров, из них около 30 – с искусственным оснежением (142,9 километра) и примерно 400 – с естественным.

Кроме того, в прошлом году в Москве было возведено 11 многофункциональных спортплощадок нового формата. Они находятся в парке имени Артема Боровика, сквере у Святого озера, на улицах 50 лет Октября (дом 6) и Маршала Савицкого (дом 5), а также на территории за Конторским прудом в Коммунарке.

"На площадках есть хоккейная коробка и многофункциональный павильон. Основной плюс – возможность легкого перехода с зимнего режима на летний", – уточнил Собянин.

Зимой жители и гости столицы могут заниматься на 11 многофункциональных спортплощадках хоккеем, керлингом и фигурным катанием, а летом – играть в волейбол, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей на роликах и стритбол. На территории также оборудованы трибуны.

Мэр отметил, что в этом году специалисты продолжат модернизацию и строительство спортивной инфраструктуры. В частности, будет оборудовано еще шесть флагманских лыжных трасс общей протяженностью 141,4 километра.

Пристальное внимание будет уделено восстановлению столичных спортобъектов. Например, осенью прошлого года подошла к концу реконструкция исторического стадиона "Металлург" на Семеновской набережной в Басманном районе. Теперь там занимаются студенты и преподаватели Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана.

Помимо этого, в 2026-м будут построены многофункциональные спортплощадки в сквере "Пыхтино" во Внукове и в ландшафтном парке возле улицы Кадырова.

Ранее Собянин заявлял, что в ближайшие 3 года в Москве построят 160 спортобъектов, в том числе 30–40 проектов, которые будут связаны с реновацией старых действующих спорткомплексов. По словам мэра, за предыдущие 3 года в городе появилось 100 спортивных арен.

