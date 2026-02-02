В ГД предложили ограничить повышение ОСАГО ростом средней зарплаты в регионе

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Повышение ОСАГО не должно превышать рост средней зарплаты в регионе. С предложением о введении такого ограничения выступили депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Владиславом Даванковым, пишет РИА Новости.

Соответствующее обращение направлено главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. В документе уточняется, что текущая методика корректировки территориального коэффициента нуждается в пересмотре. Принятие инициативы позволит исключить случаи двукратного и более увеличения страховки в регионе, уверены парламентарии.

Авторы инициативы также подчеркнули, что нельзя перекладывать убытки от мошенников на всех граждан, так как это противоречит принципам социальной справедливости. Кроме того, правовая ответственность за выявление мошенничества должна лежать в первую очередь на страховых компаниях и правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что мошенники похитили у страховых компаний свыше 60 миллионов рублей. Выяснилось, что злоумышленники взламывали аккаунты агентов страховых компаний и присваивали страховые премии в Москве. Полицейским удалось пресечь деятельность преступной группы. Одному из возможных организаторов мошеннической схемы предъявлено обвинение.

