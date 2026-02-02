Неисправная печь стала причиной отравления детей газом в Дагестане

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Дагестан"

Неисправная печь стала причиной отравления детей угарным газом в одном из частных детских садов в Карабудахкентском районе Дагестана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

"Все дети посещают местный Центр по уходу за детьми. Медицинским персоналом больницы всем пострадавшим незамедлительно была оказана необходимая помощь", – указал собеседник агентства.

В результате случившегося в детсаду в селе Параул пострадали 10 детей. Они жаловались на слабость и тошноту. По факту отравления возбудили уголовное дело.

Позже стало известно, что один из пострадавших поступил в Карабудахкентскую ЦРБ в тяжелом состоянии, но после оказания медицинской помощи его удалось стабилизировать. Состояние детей уже не вызывает опасений, указывали в региональном Минздраве.

