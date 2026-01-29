Форма поиска по сайту

29 января, 20:23

Происшествия

Три человека погибли от отравления угарным газом в Видном

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Три человека погибли от отравления угарным газом в Видном. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Тела двух мужчин без признаков насильственной смерти были найдены днем 29 января в квартире на первом этаже жилого дома, который находится на Садовой улице. На втором этаже обнаружили тело 82-летнего пенсионера.

Там же без сознания находилась супруга погибшего. Пострадавшей оказывается необходимая медпомощь.

По предварительным данным, все граждане отравились угарным газом из-за проблем с газовой колонкой, которая находилась в квартире на первом этаже.

Видновская городская прокуратура взяла на контроль выявление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела о причинении смерти по неосторожности, возбужденного следователями. Криминалисты также работают на месте происшествия.

Ранее шесть человек, в том числе 45-летняя женщина, 50-летний мужчина и их двое сыновей в возрасте 9 и 4 лет, были обнаружены мертвыми в одном из домов, расположенных на улице Академика Жук в городе Балаково в Саратовской области.

Предварительно, причиной смерти могло стать отравление угарным газом при работе газового оборудования в доме. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

