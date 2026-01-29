Форма поиска по сайту

29 января, 22:02

Политика

Трамп заявил, что не спал на заседании кабмина в декабре 2025 года

Фото: whitehouse.gov

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не спал на заседании правительства США, которое проходило в декабре прошлого года. Его заявления, сделанные во время очередного слушания, передает РИА Новости.

Он обратил внимание, что некоторые заметили его закрытые глаза на заседании кабмина. Однако Трамп указал, что ему стало немного скучно на мероприятии.

"Но я не спал. Я просто закрыл глаза, потому что хотел поскорее свалить отсюда", – отметил президент США.

Трамп также заявил, что именно по этой причине на заседании правительства США будут говорить не все участники. Ремарка главы Белого дома вызвала всеобщий смех.

Кроме того, президент США рассказал, что иногда мало спит. Однако он назвал смешным, что некоторые из операторов и фотографов поймали его в момент моргания. Трамп обратил внимание, что госсекретарь Марко Рубио и министр войны Пит Хегсет, которые находились неполадку от него во время заседания кабмина, не дали бы ему заснуть.

"Между этими двумя парнями, если бы я и спал, они бы меня разбудили. Они бы тормошили меня: "Давай, проснись, босс!" – добавил американский лидер.

Ранее племянница Трампа Мэри допустила, что у него могут быть признаки болезни Альцгеймера. Ее настораживает поведение дяди и выражение его лица, которое напоминает ей взгляд отца президента. Мэри описала его как взгляд "оленя, застывшего в свете фар".

