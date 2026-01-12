Трамп опубликовал кадр, на котором он назван и. о. президента Венесуэлы

Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Американский лидер Дональд Трамп опубликовал на странице Белого дома в Truth Social скриншот якобы из "Википедии", на котором указано, что он занимает пост исполняющего обязанности президента Венесуэлы.

Согласно данному кадру, Трамп "вступил в должность" в январе 2026 года.

Американская армия 3 января провела военную операцию в Венесуэле. В ходе нее были захвачены и вывезены из страны президент Николас Мадуро и его супруга. Глава Белого дома обвинил их в "наркотерроризме" против жителей США.

5 января в Нью-Йорке прошло первое заседание по делу Мадуро и его супруги. Президент Венесуэлы и его жена заявили о своей невиновности.

В тот же день исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности лидера страны. Ее принял председатель парламента Хорхе Родригес.

Трамп заявил, что Штаты будут сохранять контроль над Венесуэлой больше года. По его словам, Вашингтон планирует восстановить страну, снижая цены на нефть за счет ее ресурсов.

