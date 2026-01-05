Форма поиска по сайту

05 января, 20:21

Политика

Мадуро заявил о своей невиновности на суде в США

Фото: ТАСС/ЕРА/Miguel Gutierrez

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявил о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Его слова передает Fox News.

"Я честный человек", – сказал Мадуро.

Кроме того, он подчеркнул, что продолжает являться главой Венесуэлы.

Обвинения также отвергла и супруга Мадуро Силия Флорес. В рамках заседания они запросили консульский визит, на который суд дал согласие.

Телеканал уточнил, что на заседании присутствует американский адвокат Мадуро Барри Поллак. Он сообщил, что пока не добивается освобождения своего подзащитного под залог.

Вместе с тем судья обязал Мадуро явиться 17 марта для слушания по его делу.

США провели военную операцию в Венесуэле 3 января. В ходе нее американские силы захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену. Президент США Дональд Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев.

Позже Трамп заявил, что США не потребуется вновь применять военную силу против Венесуэлы после захвата Мадуро. По словам американского лидера, США фактически управляют Венесуэлой.

СМИ также сообщили, что Трамп в декабре 2025 года предлагал Мадуро покинуть пост и отправиться в изгнание в Турцию. Однако президент Венесуэлы отклонил ультиматум американского лидера.

5 января власти Венесуэлы объявили мобилизацию армии и ввели военный режим для сотрудников нефтяной промышленности и других производств. Декрет предполагает усиление патрулирования и охраны на сухопутных, воздушных и морских границах Венесуэлы.

Команда Трампа начала работать над структурой управления Венесуэлой

