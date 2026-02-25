Куклачев опроверг утверждения о "черствости" кошек

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Кошка является одним из самых эмпатичных и надежных компаньонов человека, который способен выбирать "своего" человека на всю жизнь, заявил изданию "Абзац" руководитель Театра кошек Юрия Куклачева дрессировщик Дмитрий Куклачев.

Так он прокомментировал недавнее заявление венгерских ученых о том, что кошки, в отличие от собак, не испытывают эмоциональной привязанности к людям и в стрессе полагаются только на себя. По мнению Куклачева, подобные выводы могли сделать исследователи, которых животные просто игнорируют.

Он отметил, что кошки очень хорошо разбираются в членах семьи, выбирая одного человека, близкого им по характеру, энергетике и даже манере поведения. Нередко можно заметить, что питомцы внешне напоминают своих владельцев – это результат незримого энергообмена, который влияет и на мимику, и на движения.

Куклачев напомнил, что кошки живут рядом с человеком более 3 тысяч лет. Животных с такой устойчивой и долгой связью с людьми немного, что подчеркивает их особое место в жизни людей.

Ранее в Минздраве Карелии сообщили, что совместный сон с кошкой имеет как достоинства, так и недостатки – от благоприятного влияния на нервную систему до риска кожных заболеваний. Особенно полезен такой сон людям в состоянии депрессии. Кроме того, постоянный контакт с животным, в том числе ночной, способен укрепить иммунитет.