Ветеринар Цыпленков: при частом тисканье кошка испытывает большой стресс

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Если часто обнимать и гладить кота в то время, когда он этого не хочет, животное начинает испытывать стресс, который приводит к нарушению обменных процессов в организме. Об этом в беседе с изданием "Абзац" рассказал ветеринар Евгений Цыпленков.

По словам специалиста, у животных есть свой режим, поэтому не стоит нарушать его. Если организм кошки приготовился ко сну, то настойчивое внимание может негативно сказаться на ее здоровье. При нарушении биоритмов могут перестать вырабатываться некоторые ферменты, не воспроизводятся гормоны.

"Кошки очень чувствительны. Некоторые при больших объемах стресса погибают", – предупредил Цыпленков.

Однако заметить сбои в организме животного трудно, отметил ветеринар. Он посоветовал обратить внимание на аппетит и внешний вид животного. Если кот стал плохо питаться, а шерсть выпадает, то это может быть признаком стрессового состояния.

Цыпленков добавил, что играть с кошкой можно тогда, когда она сама этого хочет.

