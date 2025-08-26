Эксперт Середа: депрессия домашних животных проявляется в апатии и отказе от еды

Фото: 123RF/tong4130

Депрессия у домашних животных может проявляться в апатии, отказе от еды и нежелании общаться. Об этом рассказал ветеринарный врач Сергей Середа в беседе с Pravda.Ru.

Эксперт заметил, что у кошек и собак депрессия проявляется как и у людей: они становятся вялыми, меньше играют и теряют интерес к общению.

Ветеринар рассказал, что такое состояние развивается у животных в основном из-за стресса, который может возникнуть в связи со сменой условий содержания, проблемами с питанием, изменением климата, болезнями или отношениями с хозяином. Другой причиной, по его словам, может стать одиночество.

"Все как у людей. Депрессия – это всегда индивидуально. Один выдерживает все, а другой впадает в депрессию. Так же и животное", – добавил Середа.

Он рекомендовал владельцам питомцев обращаться к специалистам в случае возникновения подобной проблемы. Также домашним животным может помочь внимание и забота со стороны хозяев.

Ранее заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская рассказала, что в период смены сезонов у животных падает иммунитет, а из-за понижения температуры и повышения влажности воздуха велик риск переохлаждения. В итоге у питомцев чаще возникают инфекции верхних дыхательных путей, предупредила специалист.