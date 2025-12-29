Форма поиска по сайту

29 декабря, 16:09

Транспорт

Движение закрыли на ряде центральных столичных улиц

Фото: ТАСС/Олег Елков

Движение транспорта временно закрыто на ряде центральных улиц Москвы, сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

Нет движения на съезде с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь, а также на Большом Каменном мосту по направлению в центр.

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), на которые ссылается ведомство, ситуация на дороге оценивается в 7 баллов. Средняя скорость автомобильного потока в городе составляет 29 километров в час.

Особая интенсивность отмечается на внешней стороне ТТК от Рижской эстакады до улицы Новой Башиловки, на внешней стороне ТТК от Кутузовского тоннеля до Тульской эстакады, а также на внешней стороне Садового кольца от Земляного Вала до Маяковского тоннеля.

В связи с ситуацией на дорогах водителей призвали пересесть на метро или отложить поездки на автомобиле до 20:00.

Движение в центре города 24 декабря также закрывали для автомобилистов. Меры вводились на Тверской улице в районе Пушкинской площади по направлению в центр и в Большом Путинковском переулке.

Также проехать нельзя было на Большом Каменном мосту, Кремлевской набережной, по улице Большой Дмитровке. Движения не было и в Дмитровском и Глинищевском переулках.

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 29 декабря

транспортгород

