Нетаньяху допустил создание нового правительства в Газе при разоружении ХАМАС

Фото: AP Photo/Jehad Alshrafi

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху допустил формирование нового правительства в секторе Газа после разоружения радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

"Если произойдет разоружение ХАМАС, с помощью сил международного контингента или любых других средств, то я вижу для Газы иное будущее", – отметил премьер Израиля.

Нетаньяху также опроверг утверждения о том, что он якобы стремится продолжать боевые действия в Газе ради того, чтобы удержать свою власть в Израиле.

Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с Нетаньяху в Мар-а-Лаго выразил уверенность, что заинтересованным сторонам удастся сохранить мир и стабильность на Ближнем Востоке.

Американский лидер также подчеркнул, что на ХАМАС будет возложено обязательство разоружиться в кратчайшие сроки. При этом если движение не выполнит данное обязательство, то ему придется за это серьезно ответить.

В свою очередь, Нетаньяху заявил, что в вопросе урегулирования ситуации на Ближнем Востоке по-прежнему остаются некоторые незавершенные дела, несмотря на уже достигнутый успех мирных соглашений.